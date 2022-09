Presa terceira suspeita por atentado contra Cristina Kirchner

Apoie o 247

247 - A polícia argentina prendeu nesta terça-feira (13), mais uma pessoa envolvida no atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A suspeita é amiga de Brenda Uliarte, namorada do brasileiro que tentou atirar contra a vice-presidente no dia 1º de setembro.

De acordo com a polícia, Díaz (ela não teve o primeiro nome revelado) foi a primeira pessoa para quem Uliarte ligou após o namorado dela, Fernando Sabag Montiel, apertar o gatilho de uma arma contra Kirchner.

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela que a análise do celular de Uliarte revelou mensagens "de conteúdo forte e importante" trocadas entre ela e a nova suspeita, horas depois do atentado contra a vice-presidente.

Díaz foi detida na segunda-feira (12).

