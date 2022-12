Presidente argentino defende unidade da Frente de Todos

Apoie o 247

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, insistiu nesta quarta-feira (21) em entrevista a uma emissora de rádio na necessidade de manter a unidade da Frente de Todos (FdT) e apresentar o melhor candidato possível para as eleições de 2023.

O presidente indicou que concorrerá às eleições aquele que estiver em melhores condições de representar a aliança e concorrer.

Se tiver que ser eu, é assim que vai acontecer e se for outro, ficarei feliz em apoiá-lo porque nossa principal missão é garantir que a Argentina não volte ao passado, disse.

Minha tarefa agora é preservar a unidade. Na FdT existem diferentes visões e as eleições Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias são uma ferramenta extraordinária. Assumirei a liderança na organização porque sou o presidente do Partido Justicialista e da nação, e meu propósito é que este país olhe para o futuro, disse.

Por outro lado, pediu aos cidadãos que confiassem e apoiassem sua gestão, durante a qual a economia cresceu por três anos consecutivos, algo que não acontecia desde o mandato de Néstor Kirchner.

Além disso, especificou que, no tempo transcorrido de sua presidência, a Argentina desenvolveu um impressionante plano de vacinação para enfrentar a pandemia de Covid-19 e conquistou a Copa América, a Finalíssima e a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Questionado sobre a situação da líder social Milagro Sala, Fernández lamentou não poder indultá-la porque a Constituição proíbe a anulação de sentenças proferidas por tribunais provinciais.

A líder da organização Tupac Amaru foi presa em 2016 por supostamente incitar a violência ao liderar um protesto na província de Jujuy contra as mudanças impostas pelo governador Gerardo Morales no sistema e programa cooperativo.

Ela está atualmente em prisão domiciliar e em várias ocasiões organizações e defensores de direitos humanos denunciaram as humilhações, abusos, perseguições judiciais e ataques sofridos por ela.

Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça ratificou a pena de 13 anos de prisão para a líder e rejeitou um recurso extraordinário federal interposto por sua defesa por violação do devido processo legal.

Todo o julgamento contra ela foi atormentado por um tom político inadmissível. Ele viveu quase sete anos em prisão preventiva sem uma convicção firme e isso é algo muito abusivo. Acho que devemos reconsiderar a questão perante os organismos internacionais, indicou o presidente.

