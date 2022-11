Presidente boliviano Luis Arce participará de diálogo com oposição

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Bolívia, Luis Arce, liderará nesta sexta-feira (4) a reunião em que será definida a data para a realização do censo populacional no país.

A presença do presidente boliviano foi confirmada pela vice-ministra de Comunicação, Gabriela Alcón, que acrescentou que a reunião na cidade de Trinidad, no departamento de Beni, também contará com a presença de governos departamentais e municipais, autonomias indígenas e duas organizações internacionais.

A ministra Alcón informou que a Universidade Autônoma José Ballivián sediará o diálogo convocado pelo ministro do Planejamento do Desenvolvimento, Sergio Cusicanqui, com o objetivo de definir a data do próximo censo populacional.

Alcón considerou que o diálogo criará as condições para que as ações desestabilizadoras promovidas pelo governador de Santa Cruz sejam suspensas.

As ações desestabilizadoras em Santa Cruz também são apoiadas por bloqueios e protestos violentos que deixaram feridos e ataques racistas contra indígenas Ayoreo.

“Sempre apelamos ao diálogo e o convite continua aberto, porque acreditamos que é o melhor mecanismo de resolução de conflitos. É hora de dar paz ao povo de Santa Cruz”, insistiu o mandatário em mensagem postada em sua conta no Twitter.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.