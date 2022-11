Presidente chileno mantém proposta de avançar no processo constituinte

Boric convidou os setores políticos que optaram pela rejeição à nova Constituição a não se embriagarem com o triunfalismo edit

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, reiterou neste domingo (13) que a reforma da Constituição é uma questão prioritária para evitar o aumento do conflito social no país, informa a Telesur.

Gabriel Boric insiste na importância de avançar para uma mudança na Constituição, para evitar um novo surto social, referindo-se ao lento andamento das negociações sobre o assunto no Congresso.

Em entrevista à mídia chilena Canal 13, o presidente chileno reconheceu que a rejeição da mudança constitucional no plebiscito de 4 de setembro foi um dos momentos mais complexos de seu governo.

"Erramos ao nos embriagarmos, de alguma forma, com o resultado do plebiscito de entrada e o resultado da eleição dos convencionais", disse o chefe de Estado, cujo governo considerava antes do referendo que a mudança constitucional era fundamental para promover seu programa.

Gabriel Boric reiterou que a reforma constitucional que vigora desde a última ditadura chilena é um tema prioritário para evitar que os conflitos sociais continuem se acumulando no país.

O presidente Boric convidou os setores políticos que optaram pela opção da Rejeição a não se embriagarem com o triunfalismo, em meio a críticas pelo lento andamento das negociações no Congresso para um novo processo constituinte.

Os partidos com representação parlamentar vêm participando há semanas de um diálogo infrutífero até agora para moldar a redação de uma nova Constituição.

