Presidente cubano Miguel Díaz-Canel condena "atos violentos e antidemocráticos no Brasil"

247 - "Condenamos energicamente os atos violentos e antidemocráticos que ocorrem no Brasil, com o objetivo de gerar caos e desrespeitar a vontade popular expressada com a eleição do presidente Lula", escreveu neste domingo no Twitter o presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

O líder da ilha socialista do Caribe expressou "todo o apoio e solidariedade a Lula".

Condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en #Brasil, con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula.



Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a @LulaOficial y su gobierno. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2023





