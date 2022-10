Presidente da Colômbia acusa EUA de arruinar as economias do mundo

"Os Estados Unidos estão praticamente arruinando todas as economias do mundo", disse Gustavo Petro edit

Apoie o 247

ICL

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusou os Estados Unidos de arruinar quase todas as economias do mundo para se proteger, independentemente do que aconteça com outros países.

As declarações foram dadas durante discurso no município de Urabá Antioqueño (noroeste da Colômbia), no marco do diálogo regional vinculante, uma iniciativa do governo para se aproximar das comunidades.

"Os Estados Unidos estão praticamente arruinando todas as economias do mundo", disse.

Petro também afirmou que países como Estados Unidos e França tomam medidas sem levar em consideração as consequências que elas geram, ao mesmo tempo em que destaca os danos que essas políticas causam na América Latina.

“As decisões são tomadas para se protegerem, às vezes sem pensar no que vai acontecer com suas medidas, a economia das nações latino-americanas está sendo esvaziada”, declarou o presidente colombiano.

O chefe do Executivo colombiano acrescentou que o conflito que se vive no velho continente está gerando a ruína econômica da Europa.

"E depois dessa guerra, a economia europeia entrou em colapso. A poderosa Alemanha entrou em recessão e, quem diria, a Inglaterra, que já foi a potência colonial, o Império Britânico, hoje está se desfazendo em uma profunda crise econômica", disse.

Em relação ao preço do dólar, que chegou a 4.800 pesos colombianos (R$ 5,32) nesta quarta-feira (19), batendo um novo recorde, o presidente comentou que os conflitos e os ventos da recessão mundial fazem com que o preço da moeda esteja em alta e se mantenha nessa tendência, explicando que não é algo que acontece apenas no país, mas em várias nações da América Latina.

"Todas as nossas moedas caem, não apenas o peso colombiano", disse ele.

Por fim, Petro convidou os países latino-americanos a construir uma agenda comum para ter uma resposta à crise econômica.

"Na Colômbia, somos ameaçados pela estagnação econômica, somos ameaçados pelas altas taxas de juros, que o Banco Central dos Estados Unidos, o [Federal] Reserve, decretou para sua própria economia e tira capital dos países sul-americanos, deixando-nos vazios. Claro que são ameaças reais, mas temos uma força sobre a qual construir nossa resposta, é hora de todos os países latino-americanos se unirem diante da crise global e construírem sua própria agenda", concluiu o presidente.

Petro falou sobre essas questões durante o início dos diálogos regionais Vbinding, espaços criados pelo governo para ouvir as propostas dos colombianos na construção do Plano Nacional de Desenvolvimento 2022-2026.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.