Presidente da Guiana diz que papel contínuo da China beneficiará mutuamente ambos os países

Rádio Internacional da China - Recentemente, o presidente da Guiana, Irfaan Ali, concedeu uma entrevista exclusiva ao CMG sobre o presente e o futuro das relações China-Guiana, o comércio e o investimento chineses na América Latina, a transição energética e o desenvolvimento verde, entre outros temas.

Segundo o presidente, a China desempenhou e continuará desempenhando um papel importante em todas as etapas do desenvolvimento da Guiana. O importante é que os dois países compartilham interesses e têm muitos aspectos em comum. A Guiana e a China traçaram um caminho muito claro através do qual os dois países fortalecerão as relações e as cooperações em todas as áreas, não apenas para apoiar a economia, mas também para promover o desenvolvimento dos povos.

O presidente Irfaan Ali disse que a Guiana vê a China, o investimento chinês e os investidores chineses como um componente importante do desenvolvimento e progresso da Guiana. Os dois países têm os mesmos desejos de que esses investimentos tragam o máximo de benefícios ao povo guianense, e ao mesmo tempo que apoiem o desenvolvimento e o progresso da China. Por isso, as relações bilaterais só podem ser reforçadas, afirmou o presidente.

Durante a entrevista, ele também reiterou que o papel contínuo da China na Guiana trará benefícios para os dois países.

