Presidente de Cuba exalta a atualidade das ideias de José Martí

As ideias do Herói Nacional de Cuba continuam válidas, afirmou o presidente Diaz-Canel no 171º aniversário do nascimento de Martí

Prensa Latina - “Neste 28 de janeiro, dizemos que Cuba precisa mais do que nunca dos pensamentos, ideias e virtudes de Martí e Fidel”, sublinhou Díaz-Canel na plataforma X, antigo Twitter.

Os líderes da nação caribenha relembraram nas redes sociais a vida e a obra daquele que é conhecido em Cuba como Apóstolo da Independência, ao mesmo tempo que exaltaram a influência do seu legado revolucionário.

José Martí foi um ilustre patriota, destacado político, escritor, pensador, professor e jornalista, autor de textos com uma visão revolucionária sobre o papel do povo da América face ao crescente domínio dos Estados Unidos.

A sua elevada cultura e especial sensibilidade permitiram-lhe deixar aos 42 anos uma vasta obra escrita, de estilo e beleza singulares, que constitui uma referência essencial para todas as gerações de cubanos.

