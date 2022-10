Presidente de Cuba pede globalização da solidariedade e da cooperação

Apoie o 247

247 - O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou nesta terça-feira (18) em sua conta no Twitter, que é preciso globalizar a solidariedade e a cooperação.

Díaz-Canel se referiu assim à inauguração no dia anterior em Havana da IV Convenção Internacional Cuba-Saúde 2022, que inclui a XV Feira Saúde para Todos; a Terceira Feira de Editores Científicos, e a Primeira Feira Internacional de Turismo Médico e Bem-Estar.

O evento constitui o quadro para refletir sobre o impacto social, sanitário e econômico da Covid-19 à escala internacional, as alterações climáticas e as suas implicações para a saúde e doenças emergentes e reemergentes.

Além disso, os cerca de dois mil participantes abordarão temas relacionados à segurança e qualidade da assistência médica, envelhecimento da população, organização e qualidade dos sistemas e serviços de saúde e cooperação internacional, entre outros temas importantes.

No dia de abertura, Díaz-Canel fez o discurso de abertura "Sistema de gestão governamental baseado em ciência e inovação: implicações para a saúde", no qual expressou a disposição de Cuba de compartilhar modestamente ideias sobre as ações estratégicas com as quais a ilha enfrentou a pandemia.

Ele também abordou a situação mundial marcada pela crise multidimensional em que, em meio à pandemia, o mundo polarizou ainda mais as desigualdades como resultado de uma “ordem econômica internacional injusta”.

Salientou que esta crise mostra as ameaças que pesam sobre a paz e a segurança a nível internacional e quando numa altura em que o planeta deve focar-se em salvar vidas após os efeitos da Covid-19, as guerras são incentivadas para resolver os problemas.

