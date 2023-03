Presidente do Chile anuncia reforma ministerial com troca de comando nas Relações Exteriores

Apoie o 247

SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Chile, Gabriel Boric, que tem lutado com baixos índices de aprovação desde que assumiu o cargo há um ano, anunciou uma grande reforma ministerial nesta sexta-feira, incluindo a troca do ministro das Relações Exteriores do país.

Alberto van Klaveren, que foi embaixador do Chile na União Europeia de 2001 a 2006 e subsecretário de Relações Exteriores do país de 2006 a 2009 sob a ex-presidente Michelle Bachelet, substituirá Antonia Urrejola como ministra de Relações Exteriores do país.

Boric também nomeou novos ministros para as pastas de Obras Públicas, Cultura, Esportes e Ciência do país, e mudou os subsecretários de vários ministérios, incluindo Finanças, Transporte e Agricultura.

"Estamos entrando em nosso segundo ano de governo e, após uma avaliação consciente, decidi fazer mudanças em meu gabinete", disse Boric em entrevista coletiva no palácio presidencial de La Moneda, em Santiago, às vésperas de completar seu primeiro ano no poder.

“O que me motiva a fazer estas mudanças não são pressões políticas ou pequenas vitórias, o objetivo destas mudanças é melhorar a nossa capacidade de resposta aos desafios que o nosso país enfrenta”.

Os baixos índices de aprovação de Boric chegaram a apenas 25% no final de janeiro, antes de voltar para 35% no início de março.

A reforma ministerial de sexta-feira ocorre dias depois de um pacote de reforma tributária, fundamental para a ambiciosa agenda de Boric de expansão dos direitos sociais, ter sido engavetado pelo Congresso na quarta-feira.

