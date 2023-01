Presidente do Equador anuncia acordo de livre comércio com China

Com o acordo, as exportações equatorianas terão acesso preferencial à China, e os fabricantes do país sul-americano poderão adquirir máquinas e insumos a custos mais baixos edit

247 com agências - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, disse nesta terça-feira (3) que o país selou um acordo de livre comércio com a China. O acordo, o qual tem como objetivo aumentar as exportações e impulsionar o crescimento do setor industrial do país sul-americano.



"Boas notícias para começar 2023. A negociação entre China e Equador foi concluída com sucesso", tuitou Lasso.

Com o acordo, as exportações equatorianas terão acesso preferencial à China, e os fabricantes do país sul-americano poderão adquirir máquinas e insumos a custos mais baixos, acrescentou o presidente.

As negociações entre Quito e Pequim iniciaram em fevereiro de 2022. Anteriormente, Lasso disse que o acordo garantiria um adicional de US$ 1 bilhão (R$ 5,46 bilhões) em exportações equatorianas para a China, segundo a Reuters. Entretanto no anúncio de hoje (3), ele não ofereceu números atualizados na terça-feira.

No ano passado, o Equador chegou a um acordo para reestruturar sua dívida com os bancos chineses, proporcionando um alívio de cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,65 bilhões) até 2025.

