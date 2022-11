Presidente do Equador decreta estado de exceção diante de onda de violência que aterroriza o país

Apoie o 247

Sputnik - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, expediu nesta terça-feira (1º) um decreto de estado de exceção nos estados de Guayas e Esmeralda em razão da onda de violência que atinge o país sul-americano.

"O que aconteceu entre ontem à noite e hoje em Guayaquil e Esmeraldas mostra claramente os limites que o crime organizado transnacional que estamos lutando está disposto a ultrapassar", disse Lasso em pronunciamento em que anunciou o estado de emergência nas províncias de Guayas e Esmeraldas e toque de recolher a partir deste 1º de novembro, às 21h00.

“Esses atos de sabotagem e terrorismo são, por assim dizer, uma declaração de guerra aberta contra o Estado de Direito, o governo e todos os cidadãos. Nós não permitimos! Estou aqui e providenciei para agir com severidade, dentro do quadro da lei!", completou.

Na segunda-feira (31), a cidade de Esmeraldas foi protagonista de uma cena de terror depois que as autoridades confirmaram que duas pessoas decapitadas foram penduradas em uma passagem de pedestres, em frente a uma escola.

Os corpos apresentavam várias facadas e não possuíam documentos de identificação. Este é o terceiro crime de características semelhantes que mostra a situação crítica de violência que o país atravessa.

Só na província de Esmeraldas , mais de 400 homicídios foram registrados até agora em 2022 e a taxa de mortes violentas chega a 63%, posicionando-a como a segunda região mais violenta do país.

A violência no Equador vem das mãos do narcotráfico. O país deixou de ser apenas uma rota de trânsito e passou a ser importante centro de distribuição para a Europa e os Estados Unidos .

Isso se expressou nas batalhas sangrentas nas prisões e na taxa de homicídios , que chegou a 14 por 100.000 habitantes em 2021, número que subiu para 18 entre janeiro e outubro de 2022.

O porto de Guayaquil, o mais importante do país, com 2,8 milhões de habitantes, vive uma onda de violência que deixou 1.200 homicídios nestes dez primeiros meses do ano, 60% a mais que no mesmo período de 2021.

No ano passado, as autoridades apreenderam 210 toneladas de drogas, principalmente cocaína, e até agora este ano foram apreendidas 160 toneladas.

