Presidente do Equador diz que “há mais tranquilidade” após ofensiva contra gangues

Télam - O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou nesta segunda-feira (22) que "há mais tranquilidade" no país após ordenar o estado de exceção e aumentar a pressão militar e policial contra as gangues de narcotraficantes, que lançaram um feroz ataque no início deste mês, e antecipou que o toque de recolher será flexibilizado em algumas regiões.

"Há menos mortes violentas, há mais tranquilidade; as pessoas se sentem mais seguras, estão denunciando também os extorsionistas que antes, por medo, não faziam", celebrou Noboa.

Em declarações ao canal Teleamazonas, o mandatário destacou que a mudança na percepção da população é “a maior vitória" para sua breve gestão, que começou em novembro.

Quando foi detectada a fuga da prisão de Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder de uma das principais gangues criminosas, Los Choneros, Noboa decretou por 60 dias o estado de exceção para mobilizar militares nas ruas e ordenou um toque de recolher noturno.

As organizações de narcotraficantes responderam com uma ofensiva que deixou cerca de vinte mortos, motins em prisões, 200 reféns em penitenciárias, policiais sequestrados e ataques com explosivos.

Noboa declarou o país em estado de "conflito armado interno" e deu status de beligerantes às gangues, tornando-as assim alvos militares.

"Está funcionando, e estamos dando golpes fortes nesses grupos narcoterroristas", confiou Noboa, que antecipou que a medida de emergência será estendida até abril.

"Não podemos parar, não podemos descansar e não podemos acreditar que isso foi resolvido em duas semanas; temos que continuar lutando", enfatizou.

Seu chamado Plano Fênix de segurança deixou desde o dia 9 deste mês quase 2.800 detidos, cinco denominados "terroristas" abatidos, 32 presos fugitivos recapturados e 11 policiais sequestrados, depois libertados.

"Conseguimos atingir significativamente o bolso desses narcoterroristas e, dessa forma, também estamos ganhando terreno", acrescentou.

O governo atualizou a lista de "os mais procurados", com fotografias recentes de Fito e outro narcotraficante fugitivo, Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos.

O presidente adiantou que o governo implementará uma "semáforo" do toque de recolher, de modo que em "certos cantões" a medida será cumprida em horários diferentes de acordo com a situação registrada, também como forma de “reativar a economia”.

O Executivo mantém as aulas virtuais para estudantes de Quito e em três províncias costeiras consideradas as mais violentas do país.

Para financiar a guerra contra o narcotráfico, o presidente propôs aumentar de 12% para 15% o IVA, uma proposta que está sendo discutida no Congresso, e que hoje Noboa defendeu.

"Estou de acordo que seja temporário, mas parte deveria ser receitas permanentes porque isso demonstra ao mundo a saúde econômica do Estado", ressaltou, segundo as agências AFP e Europa Press.

Por outro lado, o Exército do Equador aumentou hoje de 10 para 22 toneladas a quantidade de cocaína apreendida em um megaoperativo militar no fim de semana.

Na operação, que começou ontem na localidade costeira de Vinces, na província de Los Ríos, a 200 quilômetros de Quito, as forças militares encontraram "cerca de 22 toneladas de cloridrato de cocaína distribuídas em 733 fardos", revelou a instituição castrense na rede X.

Ontem, o Exército registrou a apreensão de 10 toneladas dentro de um armazém em uma zona rural e classificou a operação como uma das mais importantes "nos últimos tempos".

Em imagens oficiais, a droga aparece embalada em grandes sacos pretos e brancos. Junto a ela, os militares encontraram fuzis e munições.

As autoridades estimam que a cocaína seria transportada para Ásia, Europa, América do Norte e Central "usando aviões de baixo desempenho".

Localizado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína, o Equador se tornou um centro logístico para a distribuição da droga principalmente para os Estados Unidos e Europa.

Uma vintena de gangues criminosas, várias ligadas a cartéis mexicanos e colombianos, disputam as rotas e impõem o terror nas ruas e nas prisões.

Ontem, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru anunciaram a criação da primeira rede de segurança interfronteriza contra as gangues transnacionais.

