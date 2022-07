Presidente do México acusa EUA de intervencionismo em projeto de expansão ferroviária

Apoie o 247

ARN - O Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusou os Estados Unidos de intervirem no país para impedir a construção do Comboio Maia e afirmou que, por esta razão, declarou o projeto como um de "segurança nacional".

"Pseudo-ambientalistas da Cidade do México e de outras partes do país, financiados pelo governo dos EUA, vêm da Cidade do México e trazem estes [apelos por] protecção legal, por isso estamos a recorrer a um procedimento que envolve a declaração deste projeto como projeto de segurança nacional", explicou o presidente durante a sua conferência de imprensa diária.

A construção foi retomada na semana passada, depois de as obras terem sido suspensas desde Abril por ordem judicial, na sequência de uma série de recursos interpostos por grupos ambientalistas mexicanos alegando que a floresta virgem foi devastada sem as licenças ambientais exigidas.

O presidente também disse que o governo tomou a medida estabelecida na lei mexicana por "muitas razões" e detalhou: "porque um governo estrangeiro está a intervir, porque se está a perder dinheiro do Tesouro - o dinheiro do povo - porque é um projeto prioritário, porque estão a ser aplicadas táticas dilatórias, porque não há uma justiça rápida".

Neste sentido, o chefe de estado salientou que "não há nenhum problema legal" com a construção e assinalou que a sua administração cumpriu os requerimentos, "fornecendo informações, e desde então os juízes não resolveram e interromperam a obra três meses depois, quando todas as pessoas estão de acordo e os proprietários das terras onde o comboio vai passar estão todos a dar o seu consentimento, os agricultores, os proprietários das terras, todos".

O Comboio Maia é um megaprojeto emblemático da "Quarta Transformação" ou 4T, o nome dado pela AMLO ao seu governo. O presidente diz que o 4T procura trazer uma "mudança profunda" no país comparável à independência do México em 1892, as "Leis de Reforma" de meados do século XIX e a promulgação da actual Constituição de 1917.

A nova linha ferroviária de trânsito de massa, turismo e mercadorias começou a ser construída em Dezembro de 2018 e espera-se que comece a ser utilizada em 2024, no último ano do mandato de sete anos da AMLO. O projeto vai de Palenque em Chiapas até Cancun em Quintana Roo para ligar as praias das Caraíbas a locais menos turísticos, incluindo locais históricos da cultura Maia.

