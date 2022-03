Presidente do México denuncia sabotagem contra seu projeto de desenvolvimento ferroviário

López Obrador denunciou uma campanha organizada, através de artistas e celebridades, contra o seu projeto do Trem Maia, que busca desenvolver a malha ferroviária mexicana edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunciou uma campanha organizada, através de artistas e celebridades, contra o seu projeto do Trem Maia, que busca desenvolver a malha ferroviária mexicana.

Referindo-se a um vídeo gravado por celebridades, AMLO afirmou que “os colocaram para ler. Quem sabe quem fez os textos; que financiou a produção. Alguém estava atrás. Alguns estavam lá lendo e com muita clareza”.

A campanha contra o megaprojeto foi feita a partir de uma suposta defesa do Meio Ambiente. Segundo o presidente mexicano, as celebridades estão muito desinformadas, já que não há destruição da selva e que apenas um desnível de no máximo 50 quilômetros será afetado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE