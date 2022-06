Presidente do México, López Obrador apoia Gustavo Petro e diz que candidato sofre "guerra suja" na Colômbia

Apoie o 247

Agência Regional de Notícias - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador , expressou sua solidariedade a Gustavo Petro , o líder de esquerda que concorre pela Colômbia, que enfrenta uma “guerra suja dos mais indignos e covardes”.

“Que o povo colombiano não se deixe manipular e que aja livremente, que vote em quem quiser. Mas não para aquela guerra suja, porque é um desprezo pela pessoa", disse o presidente em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Só por um momento vou dizer que mando um abraço ao Petro, daqui, porque ele está enfrentando uma guerra suja mais indigna e covarde, tudo o que já vimos e sofremos no México. 'Petro, um perigo para a Colômbia', 'comunista', 'guerrilha', 'Colômbia vai ser como a Venezuela', etc, etc, etc, mas com tudo, unidos todos os conservadores e sem ética”, afirmou.

Inconformidade

Na tarde desta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia rejeitou as declarações do presidente mexicano. O Itamaraty expressou seu “desacordo” com essas declarações, que considerou “constituir uma ingerência desrespeitosa nos assuntos internos de nosso país”.

"A Colômbia avança um processo democrático com todas as garantias institucionais para os candidatos à Presidência da República. Tanto aqueles que apoiam um candidato, como o outro, merecem todo o respeito da comunidade internacional e dos altos dignitários", afirma o Estrangeiro Ministério.

O governo colombiano pediu a López Obrador que respeite a "autonomia do povo colombiano para escolher seu próximo presidente sem interferências que tentem influenciar os eleitores".

Petro vai disputar o segundo turno presidencial contra Rodolfo Hernández no domingo, 19 de junho.

