Presidente do México pede desculpas por chamar parlamentar trans de "homem vestido de mulher"

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu desculpas nesta terça-feira por referência a uma representante transgênero de seu partido político, depois que seus comentários geraram críticas de grupos de direitos.

López Obrador se reuniu no fim de semana com Salma Luevano, uma das primeiras pessoas trans a se tornar parlamentar federal, mas um dia depois se referiu a ela como um "homem vestido de mulher" quando questionado por que ele cumprimentou Luevano em um evento público com um beijo no rosto.

"Quero... oferecer um pedido de desculpas a uma colega que se identifica como mulher", disse o presidente em uma entrevista coletiva após reação negativa aos seus comentários nas mídias sociais.

Vários membros da comunidade LGBT+ do país expressaram solidariedade a Luevano, que pertence ao partido Morena, de López Obrador, e exigiram um pedido público de desculpas do presidente.

"Hoje, o presidente López Obrador pediu desculpas a mim", escreveu a parlamentar mais tarde no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter. "Essa declaração é muito importante, pois viabiliza uma luta que já dura décadas. Sou uma mulher... e isso não está em discussão", acrescentou Luevano.

