Presidente do parlamento venezuelano comanda reunião com amplos setores políticos para definir proposta de calendário eleitoral

247 - O presidente da Assembleia Nacional (Parlamento) da Venezuela, Jorge Rodríguez, disse nesta segunda-feira (5) que foi frutífero o primeiro encontro com partidos políticos para definir uma proposta de calendário eleitoral, informa a Prensa Latina.

Rodríguez lembrou que esta foi uma iniciativa aprovada por unanimidade no Parlamento para discutir os aspectos que levam a construir uma proposta de calendário eleitoral presidencial “com todos os atores ”da vida social, política, económica, cultural e religiosa".

De acordo com o presidente do Parlamento venezuelano, a única entidade com capacidade constitucional no país para convocar eventos eleitorais e respectivos horários é o Poder Eleitoral e o seu Conselho Nacional (CNE), que serão os que analisarão a proposta que surgirá “desta ampla consulta”.

O também chefe da comissão da mesa de diálogo com o setor da oposição Plataforma Unitária declarou que participaram na reunião desta segunda-feira 29 organizações políticas que atuam no território nacional e grupos de eleitores, devidamente registrados na CNE.

Sublinhou que participaram no encontro representantes de todo o espectro político da vida republicana, da direita, do centro-direita, dos sociais-democratas, dos democratas-cristãos e do Pólo Patriótico Simón Bolívar, além de pelo menos nove pré-candidatos a participar nas eleições presidenciais do ano.

Rodríguez sublinhou que todos puderam expressar as suas opiniões, pois foi uma reunião “extremamente construtiva e clara nos seus postulados”, e afirmou que levará ao desenvolvimento de elementos concretos para apresentar ao povo e ao corpo eleitoral.

Explicou que vão desenhar uma comissão de trabalho, composta por todas as forças políticas que se reuniram para, por escrito, desenvolver, na sua opinião, três pontos básicos de trabalho referentes aos princípios gerais que devem reger o evento eleitoral do ponto de vista constitucional, legal e político.

O chefe do Parlamento mencionou entre eles os princípios da soberania, da não interferência de qualquer força ou país estrangeiro nas eleições presidenciais de 2024, bem como garantias eleitorais e igualdade de condições para todos os candidatos.

Anunciou que surgiram algumas iniciativas relativas a calendários e datas, mas que devem “desembarcar numa proposta específica” a ser discutida, uma vez que as consultas aos diferentes setores continuarão até quarta-feira. Rodríguez expressou que uma vez concluídas as reuniões com os setores políticos, eles se reunirão com os trabalhadores, empresários e produtores, e todos aspiram ao desenvolvimento de um evento eleitoral pacífico e com a proteção absoluta da soberania, da independência, no respeito pela Constituição e a CNE.

