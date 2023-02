Presidente do Peru apresenta novo projeto de lei para eleições em 2023 em meio a disputas no Congresso

Apoie o 247

247 com Reuters - A presidente do Peru, Dina Boluarte, apresentou um novo projeto de lei para antecipar as eleições para 2023, em uma tentativa de acalmar os protestos em todo o país, já que o Congresso fragmentado não conseguiu chegar a um acordo após semanas de disputas políticas internas.

O projeto de lei, visto pela Reuters, propõe a realização de eleições parlamentares e presidenciais em outubro deste ano, com as autoridades eleitas assumindo o poder no final de dezembro. As autoridades eleitas cumpririam um mandato de cinco anos, até julho de 2028.

O país andino enfrenta cerca de oito semanas de protestos antigovernamentais, com 48 pessoas mortas em confrontos entre manifestantes e forças de segurança, principalmente na região sul, que é rica em cobre. Novas eleições rápidas têm sido uma demanda importante dos manifestantes depois que o ex-presidente de esquerda Pedro Castillo foi deposto em dezembro.

O novo projeto de lei vem depois que uma série de propostas de eleições antecipadas fracassaram no Congresso, a última delas na quarta-feira, com partidos políticos fragmentados incapazes de chegar a um acordo sobre como seguir em frente, apesar do amplo apoio público a uma eleição antecipada.

Alguns membros da direita se opõem a ter seus mandatos encurtados, enquanto partes de esquerda disseram que não apoiarão um projeto de lei a menos que ele inclua também um referendo não vinculante para uma nova constituição.

