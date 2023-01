Presidente do Peru pede ao Congresso que acelere o adiantamento das eleições

Apoie o 247

247 - A presidente do Peru, Dina Boluarte, reiterou nesta terça-feira (24) seu pedido ao Congresso para que antecipe as eleições no país em convulsão social desde o ano passado.

Em uma coletiva a veículos de imprensa estrangeiros, Boluarte falou sobre o projeto que tramita no Congresso direitista. "O projeto nasceu do Executivo, agora eu chamo o Congresso para priorizar o avanço das eleições (...) Vou sair quando os parlamentares votarem e tivermos convocado eleições gerais", disse.

A chefe de Estado também pediu trégua aos manifestantes que rejeitam seu governo. “Agora conclamo minha Pátria amada a ter tréguas e abrir as mesas de diálogo e melhor ainda poder definir a agenda de cada região e desenvolver nossos povos. Não me cansarei de chamá-los ao diálogo, à paz e à unidade”, exclamou.

A violência policial nos protestos contra a presidente levou ao saldo assombroso de 55 mortos e mais de 600 feridos. A onda de protestos começou em 7 de dezembro, quando o então presidente Pedro Castillo tentou destituir o Congresso, mas falhou e foi preso. A crise reflete a lacuna entre a capital, Lima, e as províncias do Sul que apoiam Castillo, que é de origem indígena.

