Presidente Luis Arce pede unidade dos bolivianos diante da reorganização da direita

ARN - O presidente da Bolívia, Luis Arce, disse que é hora de "trabalhar pela unidade de todas as organizações sociais" do país diante do avanço da direita que está aproveitando "algumas fragilidades" do movimento que apoia o governo.

Arce falou neste fim de semana em uma reunião da Confederação Sindical de Comunidades Interculturais Originárias da Bolívia.

“Hoje temos uma direita que está se rearticulando, se reorganizando e aproveitando algumas fragilidades que temos mostrado como instrumento político, e ela começa a ganhar terreno; isso deve nos chamar profundamente à reflexão hoje no debate político, irmãos”, disse o presidente.

Arce destacou o "avanço dos setores populares e revolucionários na América Latina", mas alertou que o "perigo persiste em cada um dos países onde se instalou um governo revolucionário e progressista".

Na Bolívia, acrescentou, há interesses da "direita internacional e nacional". “É muito importante que tenhamos muita clareza sobre o contexto internacional para poder emitir critérios e entender a realidade nacional. Dentro do nosso país, a direita ainda está viva; os golpistas estão aí se articulando, a direita golpista não foi derrotada; vencemos as eleições, mas não derrotamos o golpismo de direita que ainda está na vanguarda e temos que entender isso perfeitamente para não errar nos próximos passos”, disse.

Arce disse que é preciso trabalhar na unidade de todas as organizações sociais. "A classe dominante e o capitalismo querem que lutemos entre todos nós”, disse o presidente.

