Presidentes da Câmara e do Senado do Chile dizem que dizem que reunião sobre novo processo constituinte é “marco histórico”

ARN - Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado do Chile classificaram nesta quarta-feira (7), a primeira reunião para tratar do novo processo constituinte, que aconteceu no Congresso com representantes do partido governista e da oposição, como um "marco histórico".

Em seguida, avaliaram positivamente a reunião e informaram que uma nova reunião havia sido acertada para a próxima segunda-feira, 12 de setembro, no Congresso Nacional para poder discutir roteiros e uma possível mesa técnica.

“O objetivo dessa coordenação, desse diálogo, é resolver o itinerário constituinte, não abordar outras questões que fazem parte do debate político nacional e que terão que ser resolvidas paralelamente por meio de projetos legislativos apresentados pelo governo ou moções parlamentares. que são propostas para serem discutidas”, explicou o presidente do Senado, Álvaro Elizalde.

Em seguida, esclareceu que o diálogo não é para “redigir a constituição”, mas “estabelecer o procedimento mais adequado” para poder preparar um texto que “seja aceito e apoiado pela maioria dos chilenos”.

Por outro lado, o representante da Câmara dos Deputados, Raúl Soto, enfatizou que é necessário "avançar juntos, lenta mas seguramente". A este respeito, indicou que é necessário “colocar todo o esforço e vontade para um diálogo genuíno, toda a diversidade de opiniões, propostas e ideias sobre a mesa”, e sublinhou que algumas opções já surgiram.

“Será criada uma secretaria técnica em conjunto com o Senado e a Câmara e certamente apoiará o governo por meio do Segrpes [Ministério da Secretaria-Geral da Presidência do Chile] para sintetizar essas propostas, e na segunda-feira poderemos sentar com um desenho técnico e político para tirar dúvidas, ver onde estão as concordâncias, as divergências e como podemos estabelecer o consenso necessário para esse grande acordo que viabiliza um novo roteiro constitucional”, acrescentou.

Entre outras coisas, salientou que durante o encontro houve “diversidade política com representação parlamentar”.

“Isso nos dá uma luz de esperança em não brincar com esta segunda e provavelmente uma última oportunidade que o povo do Chile nos deu de colocar os melhores interesses do Chile à frente das diferenças legítimas que podemos ter, mais cedo ou mais tarde. prazo, dar certeza de como vamos avançar juntos, qual será o órgão, as regras de funcionamento, os prazos, e a partir daí ter um roteiro claro”, disse.

