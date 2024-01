Primeira baixa: Milei anuncia saída de ministro da Infraestrutura

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O gabinete da presidência da Argentina informou neste sábado (27) que o ministro da Infraestrutura, Guillermo Ferraro, vai renunciar nos próximos dias por "motivos pessoais".

O anúncio vem duas após meios de comunicação informarem que o presidente, Javier Milei, decidiu demitir Ferraro por supostamente vazar informações sobre uma reunião para a imprensa.

Segundo a nota do gabinete, a pasta de Infraestrutura será incorporada ao Ministério da Economia, o que "gerará maior coerência na política econômica do governo nacional, e permitirá adaptar o orçamento ao atual contexto de crise". >>> LEIA TAMBÉM: Milei recua e retira reforma fiscal da "Lei Omnibus"

Com o fim do Ministério da Infraestrutura, Milei conseguirá realizar a promessa de campanha de gerir um governo com apenas oito ministérios, eliminando dez dos 18 ministérios existentes sob o seu antecessor, Alberto Fernández.

Na sexta-feira, boatos correram na imprensa argentina sobre a demissão de Ferraro. o La Nacion comunicou que além de ter realizados vazamentos "maliciosos", Ferraro também estava tendo problemas com o chefe do gabinete de ministros, Nicolás Posse.

