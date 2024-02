Primeiro Ministro de Cuba continua intenso programa de trabalho em Dubai

Apoie o 247

Prensa Latina - O primeiro-ministro de Cuba, Manuel Marrero, reuniu-se na terça-feira (13) com o presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra, no âmbito do programa bilateral que está desenvolvendo no contexto da Cúpula Mundial dos Governos.

Durante a reunião, Marrero afirmou que a África é uma parte essencial da história da nação caribenha e, portanto, “nunca hesitamos em estender a nossa solidariedade a estas nações irmãs”.

Lembrou que Cuba sempre apoiou a causa dos países africanos, desde a sua luta contra o apartheid. "Essa projeção foi a que nos foi ensinada pelo Comandante-em-Chefe, Fidel Castro, consolidada pelo General do Exército, Raúl Castro, e que o presidente Miguel Díaz-Canel manteve”.

O primeiro-ministro também manteve um encontro com o administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, que valorizou o trabalho de Cuba no domínio da promoção de incentivos para promover o desenvolvimento, e destacou a forma coordenada como trabalhamos com o PNUD.

No diálogo, foi ratificado o compromisso de continuar a colaboração com a nação caribenha, não só na ajuda emergencial, mas em projetos de longo prazo, nos setores de saúde e biotecnologia, segundo o relato oficial do Governo da ilha na rede X.

Marrero também conversou nesta terça-feira com Mohammed Saif Al Suwaidi, diretor geral do Fundo para o Desenvolvimento de Abu Dhabi, instituição que tem apoiado a nação caribenha com financiamento para projetos de alto impacto social.

Na reunião foi ratificada a continuidade dos projetos relacionados aos setores hidráulico e energético.

Destacou-se a reabilitação da rede hidráulica no sul de Havana e a geração com fontes renováveis ​​na Isla de la Juventud e na Universidade de Las Villas.

Os laços políticos entre Cuba e os Emirados Árabes Unidos são fortes, destacou Mohammed Saif Al Suwaidi, que afirmou que a instituição econômica a seu cargo continuará a prestar apoio para fortalecer as relações bilaterais.

O diretor dos Emirados manifestou interesse em investir nas áreas de turismo e agricultura.

