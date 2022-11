Primeiro-ministro peruano denuncia 'ditadura no Congresso'

Apoie o 247

ICL

247 - O primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, denunciou na quarta-feira (9) que há uma ditadura no Congresso que está causando muitos danos ao país, informa a Telesur.

A advertência foi feita depois de saber da recusa do Parlamento em lhe permitir deslocar-se ao corpo legislativo para pedir um voto de confiança a um projecto de lei do Executivo.

Torres declarou que "não se pode governar com base na ignorância absoluta", criticando o fato de o presidente do Congresso, José Williams, ter respondido ao seu pedido de levantar uma questão de confiança como inadmissível em uma carta recebida na quarta-feira.

Segundo Aníbal Torres, não é competência exclusiva dos legisladores iniciar uma iniciativa no corpo legislativo, em referência ao projeto apresentado pelo Executivo que propõe a revogação de uma lei existente sobre o voto de confiança.

Torres afirmou que sustentar que a questão da confiança é exclusiva do Congresso é "uma grande atrocidade".

“Este é o Peru em que vivemos, onde o sistema legal e a Constituição Política são desconhecidos”, destacou o primeiro-ministro peruano.

Aníbal Torres enviou na terça-feira um pedido ao Congresso para auxiliar o corpo legislativo a apresentar a questão de confiança ao gabinete de ministros.

A pedido do primeiro-ministro, o líder do Congresso indicou que o "pedido não é aceitável", entre outros pontos, porque "todo arquivamento de uma questão de confiança deve tratar de assuntos ou assuntos de competência do Poder Executivo" e " não com respeito aos poderes exclusivos e excludentes do Congresso".

