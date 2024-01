Procuradoria da Colômbia suspende chanceler Álvaro Leyva por três meses

Apoie o 247

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ (Reuters) - A Procuradoria Geral da Colômbia suspendeu por três meses o ministro das Relações Exteriores, Álvaro Leyva, por supostas irregularidades em licitação envolvendo passaportes, disse o órgão de controle nesta quarta-feira.

O ministro decidiu anular a licitação em 2023, após apenas uma empresa internacional, a Thomas Greg & Sons, apresentar-se como concorrente, o que obrigou o governo colombiano a adotar uma medida de emergência com base na qual a mesma empresa continuaria produzindo os passaportes até que uma nova licitação fosse convocada.

O governo da Colômbia argumentou que não poderia adjudicar o contrato porque apenas uma empresa havia entrado na concorrência, o que, de acordo com especialistas, era, sim, possível.

A acusação e a destituição provisória do cargo foram decisões tomadas para evitar a possível reiteração das infrações disciplinares atribuídas a Leyva, considerando seu papel como organizador das despesas da Chancelaria e como diretor do novo processo contratual em andamento para o gerenciamento dos passaportes, disse a Procuradoria.

Não foi possível, em um primeiro momento, obter comentários do chanceler, que está fora do país em missão relacionada a seu cargo, nem do governo.

Também não houve comentários da empresa envolvida no caso.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta)

