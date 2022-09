Prossegue no Chile diálogo sobre processo constituinte

Há um compromisso das forças políticas de apresentar propostas concretas, diz o presidente do Senado edit

247 - Os partidos políticos representados no Congresso Nacional retomarão as negociações sobre o processo constitucional na próxima sexta-feira (22), informam os presidentes do Senado, Álvaro Elizalde, e da Câmara dos Deputados, Raúl Soto, informa a Prensa Latina.

Há um compromisso de todas as forças que fazem parte desse diálogo para apresentar propostas concretas, disse Elizalde em entrevista coletiva.

Soto, por sua vez, informou que conversaram com todos os líderes políticos para mediar as diferenças e conflitos dos últimos dias e conseguiram reconstruir "as pontes de diálogo que foram danificadas".

Na semana passada, a coalizão de direita Chile Vamos decidiu não participar das negociações.

Questionado sobre o assunto, o presidente da Câmara disse que ninguém vai ficar de fora e acrescentou que o Executivo também vai fazer parte desse processo.

