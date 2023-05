'Protesto' em Caimanera, Cuba: O que era e o que tentaram fazer

Apoie o 247

CubaDebate - Uma manifestação incomum no último fim de semana de algumas dezenas de pessoas na cidade de Caimanera, em Guantánamo, iniciada por um incidente com um pequeno grupo embriagado, tornou-se uma grande notícia para a mídia contrarrevolucionária e seus mentores. O povo está nas ruas e Cuba vai explodir, foi a mensagem que se multiplicou rapidamente pela maquinaria de lama.

Os canais de Miami fizeram transmissões especiais imediatamente para obter receita com o dinheiro dos telespectadores, especialmente daqueles que voltaram a fazer as malas há 60 anos. Alguns deles saíram às ruas de Miami com entusiasmo renovado, apenas para voltar para casa com a frustração de sempre.

Não faltaram aqueles que, no conforto de sua conta no Twitter, se vangloriaram de instar da Flórida a uma invasão militar a Cuba.

Os haters nas redes, em Miami e Madri, passaram a noite transmitindo as mesmas imagens ao vivo sem parar e inventando levantes em Camagüey, Holguín, Marianao e onde quer que pudessem pensar, para tentar dar a imagem de um país revoltado e encorajar os incautos a acreditar.

As mesmas quatro ou cinco de sempre, desde aquela que aspira a prefeito de Miami até aquela que transformou a "política" em um negócio lucrativo, ou a que aspira a fazer o mesmo, mesmo que seu talento não dê para ela encher um teatro em New Jersey.

É o mesmo esquema que lubrificaram nos últimos anos e colocam em prática sempre que ocorre algum incidente. "Aquecer" as redes é a sua especialidade, para a qual são pagos. É um elemento importante na doutrina das guerras híbridas que se projetam contra Cuba.

Um dos principais mecanismos da articulação anticubana intitulava um artigo "Manifestação multitudinária em Caimanera". É a mesma publicação digital que, depois das grandes marchas do sim e dos atos de 5 de maio, afirmou “Baixa participação...” e mostrou imagens selecionadas sem dar a magnitude do que aconteceu naquele dia.

Esses pessimistas desastrosos dificilmente pareceriam ridículos se comparassem as cenas da noite passada (com mais curiosos do que protagonistas), com as que aconteceram naquela mesma cidade de Caimanera em apoio à Revolução, na manhã de 5 de maio.

O show acabou cedo. Aos poucos, imagens de moradores e jornalistas que atestavam a volta à calmaria em Caimanera começaram a circular nas redes. Um povo majoritariamente revolucionário, a primeira trincheira anti-imperialista.

Ainda neste domingo, a máquina de lama e a mídia de direita da região tentaram se aproveitar do fato. Enquanto Caimanera adormeceu em paz e no domingo o dia passou como de costume, no Texas um assassino matou oito pessoas em um supermercado, no 199º crime em massa ocorrido neste ano naquele país, e ali mesmo um homem realizou um ataque aparentemente deliberado com seu carro e atropelou sete imigrantes venezuelanos que foram mortos.

Eventuais incidentes como os de Caimanera, incentivados pela contrarrevolução, em um cenário econômico certamente difícil e com apagões recorrentes, podem ocorrer. Qualquer mal-entendido ou reivindicação insatisfeita pode gerar um fato, que tentará ser capitalizado pelos inimigos da Revolução.

Para nós que a defendemos, a primeira coisa é a clareza de princípios e a capacidade de reagir à campanha de mentiras. O mundo real, pelo qual temos de lutar e trabalhar, está lá fora, nas nossas ruas, escolas e locais de trabalho, não nas redes sociais, tão necessárias quanto manipuladoras. Nunca se confunda.

