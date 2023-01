Protestos contra destituição de Castillo são retomados com bloqueios de estradas e marchas

Apoie o 247

247 - Protestos pró-Castillo foram retomados no Peru nesta quarta-feira (4) após uma pausa nas manifestações, levando a um aumento no número de estradas bloqueadas, enquanto a polícia e o Exército protegem as principais instalações de infraestrutura do país.

Segundo a agência Reuters, a superintendência estadual de transportes terrestres registrou 35 pontos de bloqueio em diversas regiões do país. Manifestantes antigoverno marcharam pelas ruas de Lima e Arequipa pacificamente.

O primeiro-ministro peruano, Alberto Otárola, informou anteriormente aos jornalistas que a situação geral é "normal", embora com bloqueios nas regiões do sul, como Cusco e Puno, que afetaram o transporte de turistas e comerciantes.

“O protesto é um direito da população, mas tem que ser feito de forma pacífica”, disse o governante. "Estamos trabalhando com a polícia para manter o controle interno."

Segundo imagens da televisão, a polícia e o Exército vigiaram repartições públicas em algumas áreas onde foram anunciados protestos, incluindo Ayacucho, a região onde o maior número de pessoas morreram nas manifestações de dezembro.

O Peru sofreu uma onda de manifestações populares em dezembro, após a destituição e prisão do ex-presidente Castillo nas mãos do Congresso direitista. 28 pessoas morreram em decorrência dos protestos. (Com Reuters).

