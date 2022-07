Protestos contra governo argentino aumentam enquanto Fernández pede unidade

Apoie o 247

BUENOS AIRES, 9 Jul (Reuters) - O presidente argentino, Alberto Fernández, pediu unidade neste sábado, enquanto manifestantes marchavam na capital até os portões do palácio presidencial, criticando seu governo pela alta da inflação e uma dívida nacional esmagadora.

O presidente de centro-esquerda está enfrentando um desafio crescente de uma esquerda militante da coalizão governista que quer mais gastos do Estado para aliviar os altos níveis de pobreza e a inflação. Dois importantes aliados moderados deixaram seu gabinete no mês passado.

O país sul-americano, grande produtor de soja e milho, está enfrentando uma inflação acima de 60%, uma enorme pressão sobre o peso e os custos de importação de gás que estão drenando as já fracas reservas em moeda estrangeira.

Em um discurso para marcar o aniversário da declaração de independência da Argentina, Fernández pediu "unidade" e pediu que diferentes facções trabalhem para isso.

"A história nos ensina que é um valor que devemos preservar nos momentos mais difíceis", disse ele, acrescentando que o país precisa de responsabilidade econômica com baixas reservas em moeda estrangeira e inflação global crescente "prejudicando seriamente" a economia local.

"Devemos trilhar o caminho para o equilíbrio fiscal e estabilizar a moeda."

A Argentina, que atravessa crises econômicas há décadas, fechou um acordo de dívida de US$ 44 bilhões com o Fundo Monetário Internacional no início deste ano para substituir um programa fracassado de 2018. Muitos culpam o FMI por políticas econômicas mais rígidas.

Nas ruas de Buenos Aires, milhares de manifestantes marcharam na tarde de sábado com faixas dizendo "ruptura do FMI" e "Fora, Fundo, fora". Os manifestantes criticaram o governo e pediram que os pagamentos da dívida não fossem feitos.

Partes do governo, incluindo a poderosa vice-presidente Cristina Fernandez de Kirchner, pediram mais gastos para aliviar o impacto do COVID-19 e da guerra na Ucrânia, que provocou protestos em países como Sri Lanka.

"Há uma crise monumental em nosso país", disse Juan Carlos Giordano, um legislador socialista que se juntou à marcha.

"A Argentina é uma semicolônia capitalista nas cadeias do FMI. Hoje estamos aqui para dizer que precisamos de uma segunda independência. A Argentina deve romper seus laços com o FMI que é o Império Espanhol do século XXI."

O governo de Fernández entrou em turbulência há uma semana com a renúncia abrupta do moderado ministro da Economia, Martin Guzmán, um aliado próximo do presidente que liderou as negociações com o FMI. Ele foi substituído pela economista Silvina Batakis.

Batakis, visto como mais próximo da ala esquerda da coalizão governista do que Guzmán, conversou com o FMI na sexta-feira e prometeu estabilidade econômica apesar das preocupações com uma mudança de política populista que arrastou os títulos e abalou o peso.

"A renúncia do ministro da Economia mostrou que há um colapso econômico e financeiro que está afetando a vida dos trabalhadores, de toda a população", disse o militante do PT, Marcelo Ramal.

"Devemos considerar que este ano teremos cerca de 80%-90% de inflação com salários que não estão subindo tão rápido."

