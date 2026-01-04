TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Protestos globais expõem divisão sobre ataque dos EUA à Venezuela

      Atos em Roma, Londres, Madri, Chile e EUA reuniram apoiadores e críticos da ofensiva que resultou na captura de Nicolás Maduro

      Fogo e fumaça são vistos em diversas regiões de Caracas (Foto: Frame de vídeo/ via Reuters)

      247 - Manifestações a favor e contra o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro, marcaram este sábado (3) em diferentes partes do mundo. Cidades europeias e americanas registraram atos simultâneos que evidenciaram a polarização internacional diante da ofensiva militar conduzida pelo governo norte-americano.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Em Roma, na Itália, os protestos se concentraram na Via Bissolati, nas imediações da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela agência ANSA, cerca de 200 pessoas, entre estudantes e militantes de movimentos sociais, participaram do ato, exibindo faixas com mensagens como “Tirem as mãos da Venezuela” e “Libertem Maduro imediatamente”.

      Durante a manifestação na capital italiana, associações políticas e sindicais divulgaram uma nota conjunta condenando a ação militar. “Condenamos veementemente a ampliação da guerra como meio de resolver conflitos entre Estados e a mais recente e grave escalada provocada pelo ataque militar do governo Trump contra a Venezuela e pelo sequestro de Maduro e de sua família. Trata-se de uma violação flagrante e sem precedentes do direito internacional e da soberania dos povos”, afirmaram entidades como a Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi) e a Confederação-Geral Italiana do Trabalho (CGIL).

      As organizações anunciaram ainda que pretendem realizar um novo protesto na próxima segunda-feira (5), desta vez na Piazza Barberini, também em Roma, mantendo a mobilização em defesa do presidente venezuelano capturado.

      Em Londres, no Reino Unido, dezenas de manifestantes, incluindo integrantes do Partido Comunista da Grã-Bretanha, se reuniram em frente à Embaixada dos Estados Unidos. O grupo repetiu palavras de ordem pedindo que os norte-americanos “tirem as mãos da Venezuela” e exibiu cartazes que defendiam a proteção de Caracas, além do slogan “o povo unido jamais será vencido”.

      Já em Madri, na Espanha, o cenário foi distinto. Grupos de venezuelanos celebraram nas ruas a notícia da captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. A comemoração, no entanto, foi acompanhada por apreensão, já que bombardeios dos Estados Unidos atingiram áreas próximas às residências de familiares de alguns manifestantes que vivem na capital espanhola.

      Entre os presentes, a refugiada venezuelana María Ángeles, que vive na Espanha há dois anos, afirmou em entrevista à ANSA: “Mais do que um sequestro, eu diria que foi uma destituição. Por mais de 25 anos, milhares de venezuelanos foram torturados e mortos pelo regime. Já era hora de alguém tirar de lá aqueles que usurparam o poder”.

      Outras venezuelanas ouvidas durante os atos em Madri, como Maribel, de 52 anos, e Fabiana, de 25, relataram ansiedade diante da falta de informações sobre parentes que permanecem na Venezuela, uma vez que explosões ocorreram muito próximas às casas de suas famílias.

      Manifestações de apoio à ação militar também foram registradas no Chile e nos Estados Unidos. Em cidades como Santiago e Miami, centenas de venezuelanos dançaram, cantaram e exibiram bandeiras do país, celebrando a prisão de Maduro como um marco simbólico.

      Para muitos dos participantes desses atos, a captura do presidente representou o encerramento de um período marcado por grave crise econômica e política. Ao mesmo tempo, os protestos contrários ao ataque indicaram que a ofensiva norte-americana segue provocando forte reação e controvérsia no cenário internacional.