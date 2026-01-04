Protestos globais expõem divisão sobre ataque dos EUA à Venezuela

247 - Manifestações a favor e contra o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro, marcaram este sábado (3) em diferentes partes do mundo. Cidades europeias e americanas registraram atos simultâneos que evidenciaram a polarização internacional diante da ofensiva militar conduzida pelo governo norte-americano.

Em Roma, na Itália, os protestos se concentraram na Via Bissolati, nas imediações da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela agência ANSA, cerca de 200 pessoas, entre estudantes e militantes de movimentos sociais, participaram do ato, exibindo faixas com mensagens como “Tirem as mãos da Venezuela” e “Libertem Maduro imediatamente”.

Durante a manifestação na capital italiana, associações políticas e sindicais divulgaram uma nota conjunta condenando a ação militar. “Condenamos veementemente a ampliação da guerra como meio de resolver conflitos entre Estados e a mais recente e grave escalada provocada pelo ataque militar do governo Trump contra a Venezuela e pelo sequestro de Maduro e de sua família. Trata-se de uma violação flagrante e sem precedentes do direito internacional e da soberania dos povos”, afirmaram entidades como a Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi) e a Confederação-Geral Italiana do Trabalho (CGIL).

As organizações anunciaram ainda que pretendem realizar um novo protesto na próxima segunda-feira (5), desta vez na Piazza Barberini, também em Roma, mantendo a mobilização em defesa do presidente venezuelano capturado.

Em Londres, no Reino Unido, dezenas de manifestantes, incluindo integrantes do Partido Comunista da Grã-Bretanha, se reuniram em frente à Embaixada dos Estados Unidos. O grupo repetiu palavras de ordem pedindo que os norte-americanos “tirem as mãos da Venezuela” e exibiu cartazes que defendiam a proteção de Caracas, além do slogan “o povo unido jamais será vencido”.

Já em Madri, na Espanha, o cenário foi distinto. Grupos de venezuelanos celebraram nas ruas a notícia da captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. A comemoração, no entanto, foi acompanhada por apreensão, já que bombardeios dos Estados Unidos atingiram áreas próximas às residências de familiares de alguns manifestantes que vivem na capital espanhola.

Entre os presentes, a refugiada venezuelana María Ángeles, que vive na Espanha há dois anos, afirmou em entrevista à ANSA: “Mais do que um sequestro, eu diria que foi uma destituição. Por mais de 25 anos, milhares de venezuelanos foram torturados e mortos pelo regime. Já era hora de alguém tirar de lá aqueles que usurparam o poder”.

Outras venezuelanas ouvidas durante os atos em Madri, como Maribel, de 52 anos, e Fabiana, de 25, relataram ansiedade diante da falta de informações sobre parentes que permanecem na Venezuela, uma vez que explosões ocorreram muito próximas às casas de suas famílias.

Manifestações de apoio à ação militar também foram registradas no Chile e nos Estados Unidos. Em cidades como Santiago e Miami, centenas de venezuelanos dançaram, cantaram e exibiram bandeiras do país, celebrando a prisão de Maduro como um marco simbólico.

Para muitos dos participantes desses atos, a captura do presidente representou o encerramento de um período marcado por grave crise econômica e política. Ao mesmo tempo, os protestos contrários ao ataque indicaram que a ofensiva norte-americana segue provocando forte reação e controvérsia no cenário internacional.