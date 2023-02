Protestos tomam conta de Lima nesta terça contra governo golpista do Peru

Apoie o 247

247 com TeleSur — Enquanto a sessão plenária do Congresso reiniciava o debate nesta terça-feira (31) para antecipar as eleições gerais, contingentes de comunidades indígenas de várias regiões do Peru continuavam a chegar à capital, Lima, para a marcha desta tarde, que reuniu os setores sociais e sindicais.

Setores sociais, sindicatos, estudantes e grupos indígenas exigem a demissão da presidente designada Dina Boluarte e o adiantamento das eleições gerais, 27 dias após o início do movimento social e popular contra o governo peruano.

Mas não é apenas em Lima que as mobilizações ocorreram, foram relatados protestos em várias regiões do país desde as primeiras horas da manhã, especialmente no sul, em particular em Puno, Cajamarca, Ica, Arequipa, Aracucho, Apúrimac, Ancash e Cusco. Ancash e Cusco.

Grupos de manifestantes também foram relatados fora do Aeroporto Internacional Jorge Chavez em Callao, no Peru. A polícia ordenou um aumento da presença de forças de segurança no local.

Por outro lado, a Polícia Nacional Peruana (PNP), apoiada pelo exército, continua com o bloqueio de estradas.

