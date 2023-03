Psol cobra acolhimento de presos da Nicarágua que foram expulsos do país

Apoie o 247

ICL

247 - O Psol cobrou do presidente Lula que autorize a recepção dos presos nicaraguenses acusados de traírem o governo de Daniel Ortega e que foram expulsos do país socialista.

"O Psol repudia a retirada de direitos civis que levou ao exílio nicaraguenses da oposição, valoriza a posição dos governos da Argentina, Chile, Colômbia e México por declararem abrigo em seus países e espera que o Brasil também receba e acolha quem perdeu a sua nacionalidade nicaraguense por perseguição política", diz a Executiva Nacional do PSOL em nota aprovada na semana passada.

"Nós não queremos ser fiscais de ditadura, nem dar certificado de democracia. Quem faz isso são os EUA. Nossa questão é a defesa dos direitos humanos. Todo mundo deveria ser solidário a isso", diz o presidente da sigla, Juliano Medeiros.

Medeiros já fez diversas críticas a Daniel Ortega, visto por ele como um ditador. O líder divide opiniões, com defensores apontando para os incontáveis avanços sociais do pequeno país da América Central e as ligações dos presos com a Igreja Católica e setores reacionários globais.

A Nicarágua retirou a nacionalidade de centenas de pessoas que foram acusadas de traição nacionai no contexto dos distúrbios de 2018, quando houve uma tentativa fracassada de golpe de estado. Elas foram extirpadas de sua nacionalidade e enviadas para os Estados Unidos. Chile, Argentina e Colômbia se ofereceram para receber os condenados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.