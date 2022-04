Rafael Correa descreve pedido de extradição como "mais um papelão" do sistema judicial

O presidente do CNJ anunciou nesta sexta-feira que assinou o pedido à Bélgica para a extradição do ex-presidente equatoriano edit

Agência Regional de Notícias - O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, criticou nesta sexta-feira o pedido de extradição assinado pelo Tribunal Nacional de Justiça (CNJ) pelo "Caso Suborno".

“Mais um papelão, infelizmente não só desse palhaço, mas de todo o sistema judiciário e do governo do qual ele é fantoche. Quer apostar?”, postou Correa em sua conta no Twitter após os anúncios do presidente do CNJ, Iván Saquicela, na Teleamazonas sobre sua extradição. "A incompetência de Saquicela é uma antologia", acrescentou alguns minutos depois.

"Nunca se esqueça que no meio da pandemia eles soltaram essa frase ridícula horas antes do meu registro como candidato às eleições de 2021. Com o LAWFARE eles me impediram de ser candidato, fizeram Lasso presidente e destruíram o Equador", escreveu Correa.

Saquicela anunciou que assinou a ordem para iniciar o pedido de extradição à Bélgica, país onde reside atualmente o ex-presidente equatoriano. "Não há julgamentos de valor aqui, não são opiniões ou critérios políticos", disse. “Sou a autoridade central em matéria de extradição e o que faço é resolver estritamente de acordo com a lei”, esclareceu.

O presidente do CNJ explicou que a decisão foi tomada após a análise e as etapas relacionadas ao acordo de extradição existente entre Equador e Bélgica (de 1887) e ao acordo internacional anticorrupção da ONU. "Não é o critério de quem fala, o Tribunal de Justiça Criminal através de 10 juízes ratificaram esta sentença", disse.

O “Caso Suborno” refere-se a uma série de supostos atos de corrupção ocorridos entre 2012 e 2016, ligados a líderes do governo Correa e à construtora Odebrecht.

