Rede em Defesa da Humanidade repudia lawfare contra Cristina Fernández e governos populares latino-americanos

247 - A Rede em Defesa da Humanidade publicou no dia 26 de agosto um manifesto repudiando a perseguição judicial contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández. Leia a íntegra.

“Repudiamos veementemente um novo e traiçoeiro caso de laware na região, dirigido hoje contra a Vice-Presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

A guerra judicial, mecanismo de estigmatização e perseguição da liderança política do campo popular, busca por meio de sua feroz proscrição, o disciplinamento e submissão de governos populares, emancipatórios e soberanos.

O novo atentado realizado hoje no marco da chamada "Causa Vialidad", nada mais é do que mais um deplorável capítulo da longa série de golpes, perseguições judiciais, prisões e exílios de líderes populares latino-americanos, perpetrados por meio do sistema judicial de causas fabricadas, falsas acusações, pressão sobre supostos arrependidos, com a cumplicidade do poder midiático hegemônico.

Vítimas de tais iniquidades foram e são muitos países irmãos e seus líderes como Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Rafael Correa, Jorge Glas, Evo Morales e Pedro Castillo.

A pena proposta pelos inapresentáveis ​​promotores a 12 anos de prisão e a desqualificação de Cristina para o exercício de cargos públicos, nada mais fazem do que confirmar a intenção de proscrição antidemocrática que devasta e tenta devastar a vontade libertadora de nossa região.

Constitui uma afronta e uma violação dos direitos de Cristina Fernández, que, ao contrário dos líderes da oposição, se caracterizou por ter razão todas as vezes que foi intimada pelas autoridades judiciais e que não teve permissão para ver as supostas provas foi aceito seu pedido de auditoria de todas as obras públicas do país. A triste exumação da figura da "associação ilícita", alerta-nos para a importância de unirmos a nossa mobilização, repúdio e condenação das acções desenhadas a partir do Norte, com a cumplicidade dos poderes corporativos regionais. Somente a solidariedade de nossas redes e a luta e mobilização de nossos povos poderão deter os abusos que impedem a realização de sociedades justas e confrontam interesses geopolíticos bem conhecidos de nossas nações.

Por tudo isso, a Rede em Defesa da Humanidade expressa fortemente nossa solidariedade à Vice-Presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, uma das mulheres mais brilhantes que a Grande Pátria deu à luz, líder indiscutível de seu povo. E mostramos nosso especial apoio à misoginia feroz e ofensiva que caracterizou especificamente esses abusos, que nada mais são do que a expressão da judicialização da política em sua expressão mais cínica”.

Nossa América, 26 de agosto de 2022

Rede em Defesa da Humanidade

