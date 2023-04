Reeleito presidente de Cuba, Díaz-Canel afirma que país continuará vencendo

Apoie o 247

247 - Reeleito nesta quarta-feira (19) presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel reafirma compromisso com unidade nacional, o futuro da pátria e o socialismo, informa o Granma, veículo oficial do Partido Comunista de Cuba.

"Parabéns a todos pelo Dia da Vitória", disse ele. Em 19 de abril de 1961, nas areias da Playa Girón, Cuba conquistou o direito de comemorar este dia ao desferir a primeira grande derrota do imperialismo nas Américas, disse o presidente reeleito no início do seu discurso.

Expressou que se trata do triunfo dos justos sobre os injustos, do pequeno Davi contra o gigante Golias, de uma revolução socialista sob o nariz de um império, como disse Fidel.

Essa vitória é tão ética, afirmou Díaz-Canel, que 62 anos depois, os derrotados não puderam nos perdoar, e é graças a essa vitória que hoje instalamos, pela décima vez, a Assembleia Popular.

Acrescentou que os que acabam de tomar posse como deputados estão aí para defender os interesses da maioria e não vamos cobrar mais nem receber regalias por ser deputados, como acontece em tantos países que se gabam de serem modelos de regimes democráticos multipartidários.

"Cuba defende o partido único, garantia de unidade desde que José Martí fundou o Partido Revolucionário Cubano, porque está na raiz de nossa história e porque as forças de uma pequena nação que há 200 anos foi declarada apêndice para ser anexada ao poderoso vizinho", acrescentou.

O presidente reeleito comentou que o poderoso vizinho continua sendo generoso com os que pretendem destruir a Revolução e destina anualmente dezenas de milhões de dólares a quem se oferece para subverter a ordem interna de Cuba, pessoalmente ou pela Internet.

Assegurou que nunca Cuba deixou de ser golpeada por uma guerra não declarada contra a economia e a sociedade, contra o quotidiano e os sonhos de progresso de toda uma nação.

Considerou que a nova legislatura se deve distinguir pelo contato permanente com os bairros, as comunidades, "com aqueles que nos elegeram, conscientes de que não podemos fazer milagres, mas podemos transformar a desafiante realidade de Cuba se conseguirmos criar a sinergia essencial entre os esforços individuais e coletivos, entre bairros, municípios e províncias".

O presidente cubano assinalou a presença na plenária de convidados especiais, como os socorristas da explosão do Saratoga Hotel e do incêndio na base de tanques de combustíveis de Maranzas, criadores de vacinas e medicamentos que salvaram o país da covid-19, e inovadores e pesquisadores que participaram da criação de ventiladores pulmonares, próteses de quadril e peças para usinas de energia.

Ele também destacou a presença de estudantes e trabalhadores que serviram na zona vermelha, pessoas que ajudaram a reconstruir Pinar del Río após o devastador furacão Ian, juristas que nos aproximaram da compreensão do Código da Família, líderes de projetos comunitários e delegados de base com um papel de destaque, entre outros que, segundo palavras do presidente, não poderiam estar presentes, pois não chegariam à audiência. "Por isso, o povo de Cuba está nesta Assembléia", disse.

Referindo-se à situação que o país vive, disse que nenhuma solução de inteligência artificial poderia resumir a façanha do povo cubano nos últimos anos. "Cuba é um sentimento e uma força capaz de enfrentar e vencer os piores vendavais."

No futuro imediato, sublinhou, a principal missão deve centrar-se na produção alimentar, na utilização das capacidades produtivas, no aumento das receitas em divisas, nas transformações exigidas pela empresa estatal socialista, na eficiência do processo de investimento, na complementaridade das atores e sua participação na melhoria.

Tudo isto, disse, para aumentar a oferta de bens e serviços e controlar a inflação, que constitui a principal prioridade de trabalho na batalha económica.

Assinalou que, com a intensificação do bloqueio, a crise mundial e as dificuldades do país, a situação econômica e social do país tornou-se mais complexa, “mas se revirmos a dinâmica dos últimos cinco anos, verificaremos que nas piores circunstâncias e pressões mais criminosas, "nos tornamos um dos poucos países que se salvou da pandemia, com seus próprios esforços".

Ele lembrou que, nos últimos seis meses, três processos eleitorais de participação popular foram realizados no país, em meio a difíceis condições de crise e sob o ataque de uma campanha midiática patrocinada pelo inimigo.

O verdadeiro inimigo da nação cubana, que aposta em uma explosão para tomar conta do país, viu em cada uma das votações recentes um momento chave nas possibilidades de atacar o governo e concentrou suas esperanças na possibilidade de alto abstencionismo, alertou .

Os que previam alta abstenção, acrescentou, voltaram a ficar com o desejo. "Essa participação de 75,8% não teria acontecido sem a confiança do povo na Revolução, e essa confiança se expressa na participação", enfatizou.

“Não podemos decepcionar essa confiança. Todos temos de empenhar-nos", disse, exortando-os a trabalhar em todo o país, a acompanhar as autoridades locais, a ouvir o povo e a levar a níveis superiores os problemas que excedem as possibilidades do povo, para progredir e encontrar soluções para os problemas.

"Ainda são os sonhos que puxam as pessoas, como um imã que as une todos os dias", cantou Gerardo Alfonso num verso que define lindamente a vontade coletiva de construir um país melhor, disse o chefe de Estado.

Posso afirmar que hoje podemos fazer melhor, e amanhã os jovens farão ainda melhor, porque quem nasceu desses sonhos não permitirá que seja diferente.

Ele expressou que os jovens são os melhores revolucionários porque reconhecem as dificuldades cotidianas e as enfrentam. Eles provaram isso defendendo o Código da Família e apoiando todas as batalhas justas.

“Cabe a cada um de nós estimular esse espírito juvenil a se expressar e mostrar o que pode dar e contribuir, evitando as manifestações que muitas vezes ameaçam essas potencialidades e estão relacionadas à desatenção, ciúmes e preconceitos”, afirmou.

É preciso convencer, mas sobretudo provar aos jovens que é possível que eles se realizem na sua pátria, que proponham ideias e projetos com base num país melhor.

As medidas aprovadas não podem morrer por atrasos injustificados na sua aplicação. “Cada vez que aparecer uma solução devemos colocar o carimbo do governo na frente”, afirmou.

Por outro lado, acrescentou, devemos defender a relação com os emigrados cubanos. Aspiramos que respeitem a terra que os viu nascer e os formou.

O presidente se referiu a quem, morando em qualquer parte do mundo, mantém o amor por seu país de origem e o desejo de se relacionar com Cuba, apesar das montanhas de obstáculos que isso representa para eles. Nós que resistimos e construímos aqui contamos com esses cubanos, disse.

O chefe de Estado expressou que o projeto de país que propõe tenta construir um paradigma diferente de sociedade, é um caminho difícil, mas quanto maior o desafio, maior o ímpeto para superá-lo.

Ele lembrou que o povo cubano é herdeiro de Martí e Fidel, símbolos da extraordinária riqueza nacional que serve de elo entre gerações.

Díaz-Canel agradeceu a Raúl, que continua as tradições de luta e orienta os que assumem as mais altas responsabilidades do país. E agradeceu ao povo, por sua coragem, sua dignidade e sua fidelidade como protagonista principal de mais um abril de vitórias.

Ao final, Díaz-Canel expressou que a unidade e a vitória são a esperança, o presente e o futuro da Pátria e do socialismo.

