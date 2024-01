Renan pede que Itamaraty considere repatriar brasileiros no Equador

Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado disse que um cidadão brasileiro foi sequestrado no Equador em meio ao conflito armado declarado no país edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, disse nesta quarta-feira (10) que, caso o conflito interno no Equador persista, o Itamaraty deverá repatriar brasileiros que queiram evacuar o país.

O parlamentar lembrou que o Ministério das Relações Exteriores já emitiu um comunicado sobre a situação. "O governo brasileiro monitora a explosão da violência no vizinho Equador, até com o sequestro de um brasileiro. Como presidente da CRE do Senado e a persistir o conflito, entendo que o Itamaraty deve adotar providências para repatriar brasileiros que desejem deixar aquele país", escreveu ele na plataforma social X (antigo Twitter).

Na terça-feira (9), o presidente do Equador, Daniel Noboa, emitiu um decreto declarando "conflito armado interno" contra grupos do crime organizado transnacional, em meio a uma onda de violência implacável no país.

