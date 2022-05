Reprovação de Gabriel Boric sobe 18 pontos e chega a 52%, segundo pesquisa

Apoie o 247

ARN - O presidente chileno, Gabriel Boric, recebeu mais reprovação do que aprovação do público apenas dois meses depois de assumir o cargo, segundo o instituto de pesquisas Criteria. A aprovação do presidente chegou a 33% (menos 9 pontos em relação ao mês anterior) e sua reprovação chegou a 52% (18 pontos a mais que no mês anterior).

Por outro lado, em referência à avaliação do governo, notou-se que houve uma perda de 10 pontos em um período de um mês. Agora, o índice de aprovação ao governo é de 31%. A reprovação aumentou 17 pontos, atingindo 58 %.

Além da desaprovação em relação ao presidente e ao governo, a pesquisa constatou um aumento da discordância em relação à Convenção Constitucional. “57/% dos cidadãos pesquisados desaprovam o seu trabalho, enquanto 25% o aprovam”, informa o instituto.

