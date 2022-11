Retomando relações diplomáticas, Petro chega na Venezuela para se reunir com Maduro

Apoie o 247

RT - O presidente colombiano Gustavo Petro chegou à Venezuela nesta terça-feira como parte da sua primeira visita oficial ao país desde a sua posse em agosto passado, durante a qual terá o seu primeiro encontro com o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O presidente colombiano, que viajou para Caracas juntamente com o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Álvaro Leyva, entre outros membros do seu executivo, foram recebidos com honras militares na Rampa 4 do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, no estado de La Guaira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Faría, e pela vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

Petro foi então recebido por Maduro no Palácio Miraflores, a sede do governo venezuelano em Caracas, onde os dois líderes apertaram as mãos, ouviram os hinos nacionais de ambos os países e assistiram a um concerto dado por músicos da Orquestra Sinfónica Venezuelana.

Antes da sua partida para a Venezuela, Petro disse da base do Comando de Transporte Aéreo Militar (Catam) em Bogotá, que esta primeira reunião presidencial tem lugar após "seis anos de vazio político nas relações entre dois vizinhos".

"Colômbia e Venezuela, há muito para falar, obviamente depois de tanto tempo. Já passou quase uma década desde a última vez que viajei para a Venezuela. Falaremos numa agenda aberta, haverá várias questões a abordar, uma delas obviamente, a integração comercial da Colômbia e da Venezuela, que começou desde a normalização das relações diplomáticas e consulares", disse Petro.

Outro assunto pendente na conversa, disse o presidente colombiano, "tem a ver com a dignidade das migrações, tanto de colombianos na Venezuela, que são milhões, como de venezuelanos na Colômbia, o que também é o caso".

Além disso, abordarão questões relacionadas com "a agenda mais americana", tais como a questão da floresta tropical da Amazônia e "a construção democrática da América com as mudanças políticas que estão a ocorrer, que na minha opinião, e esta é a minha proposta, deveria consistir no reforço do sistema Interamericano de Direitos Humanos".

Sobre este último ponto, considerado o mais controverso devido ao confronto de longa data entre a Organização dos Estados Americanos (OEA) e Caracas, que levou à saída da Venezuela desse organismo em 2019, Petro disse que viaja acompanhado pelo embaixador colombiano na OEA, Luis Ernesto Vargas, que foi presidente do Tribunal Constitucional do seu país e membro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH).

De Vargas, disse Petro, ele é "um perito de primeira categoria, um perito de primeira categoria sobre a natureza jurídica e profundidade do que o sistema interamericano de direitos humanos significa para toda a Colômbia, para toda a América. Foi graças ao sistema interamericano que, antes da votação popular, pude ser candidato à Presidência da República, por exemplo".

A presidência colombiana anunciou na segunda-feira que os dois líderes irão realizar um almoço na capital venezuelana, onde irão discutir várias questões relacionadas com a proteção ambiental, segurança fronteiriça, o desenvolvimento da economia regional e a integração latino-americana.

Este primeiro encontro representa um marco nas relações bilaterais porque constitui a reunião ao mais alto nível dos chefes de Estado de dois países que durante anos estiveram distantes e totalmente afastados devido à continuidade de fricções controversas que prevaleceram apesar dos interesses comuns.

A última vez que os presidentes da Venezuela e da Colômbia se encontraram foi em agosto de 2016, quando Maduro recebeu Juan Manuel Santos na cidade venezuelana de Puerto Ordaz para resolver divergências e acordar a reabertura gradual da fronteira, que tinha sido encerrada devido a um conflito diplomático.

