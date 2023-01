Revoltados com mortes, manifestantes peruanos marcham em Lima exigindo renúncia de Boluarte

Em ônibus e a pé, milhares viajaram à capital carregando bandeiras e faixas criticando o governo e a polícia pelas mortes de manifestantes nas cidades de Ayacucho e Juliaca, no sul edit

247 com Reuters - Milhares de peruanos, muitos deles das regiões mineradoras do sul do país, chegaram à capital Lima nesta quinta-feira para uma grande manifestação planejada contra o governo e o Congresso , motivada por mais de 50 mortes ligadas a protestos desde o mês passado.

Reportagem da Reuters destaca que muitas pessoas nas regiões rurais mais pobres querem expressar sua raiva contra a elite política de Lima e em relação à desigualdade e ao aumento dos preços no país, testando as instituições democráticas da nação andina rica em cobre.

Os manifestantes exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte, a rápida convocação de novas eleições, uma renovação no Congresso e uma nova Constituição para substituir a atual, que possui cunho neoliberal e remete à época do ditador Alberto Fujimori, na década de 1990.

Em ônibus e a pé, milhares viajaram para a capital carregando bandeiras e faixas criticando o governo e a polícia pelas mortes de manifestantes nas cidades de Ayacucho e Juliaca, no sul, muitos deles exigindo a renúncia de Boluarte.

"Queremos que Dina Boluarte renuncie", disse Julio Saldivar, um manifestante de Ayacucho, onde dezenas de pessoas morreram em dezembro.

Os manifestantes estão planejando um protesto conhecido como a "Tomada de Lima" nesta quinta-feira, e existe o temor de que o governo posicionará milhares de policiais como resposta. Houve, inclusive, confrontos na noite de quarta-feira (18).

