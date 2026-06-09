Roberto Sánchez amplia vantagem sobre Keiko Fujimori e está a um passo da vitória

247 - As eleições presidenciais do Peru seguem em clima de expectativa após a divulgação dos resultados mais recentes da apuração do segundo turno realizado no domingo (7). De acordo com informações publicadas pela teleSUR, com base em dados oficiais do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), o candidato de esquerda Roberto Sánchez assumiu a liderança na disputa contra Keiko Fujimori, mantendo uma vantagem superior a 42 mil votos na reta final da contagem.

Segundo a atualização divulgada pela autoridade eleitoral peruana, com 95,152% das atas processadas, Sánchez, representante do partido Juntos por el Perú (JP), alcançava 50,119% dos votos válidos, totalizando 8.881.344 votos. Já Keiko Fujimori, candidata da Fuerza Popular, registrava 49,881%, equivalente a 8.839.043 votos.

A diferença entre os dois concorrentes era de 42.301 votos, demonstrando que a disputa permanece extremamente acirrada. Apesar do equilíbrio nos números, a tendência observada durante a apuração confirma projeções anteriores de que a incorporação dos votos provenientes das regiões rurais e andinas favoreceria Sánchez, que possui maior apoio eleitoral nessas áreas do país.

Diante do cenário de indefinição, Roberto Sánchez voltou a pedir cautela e respeito ao processo democrático, reforçando a necessidade de aguardar a conclusão oficial da contagem dos votos antes de qualquer celebração ou contestação dos resultados.

“Estamos muito confiantes e otimistas, mas o fato concreto e real é que temos que esperar pelos resultados em 100% (do ONPE)”, afirmou o candidato após participar de uma sessão no Congresso da República.

Sánchez também destacou a importância da estabilidade política para o país e fez um apelo às diferentes forças políticas envolvidas na disputa presidencial.

“Apelo categórico a todos os atores políticos para que respeitem o resultado, seja ele qual for, porque o Peru precisa de estabilidade”, declarou.

A eleição presidencial peruana mobilizou mais de 27,3 milhões de eleitores aptos a votar. Para garantir a realização do pleito em todo o território nacional, foram instaladas 90.223 seções eleitorais. O segundo turno definiu os dois candidatos mais votados na etapa anterior e escolherá o presidente que governará o país no período de 2026 a 2031.

O processo eleitoral também contou com o acompanhamento de observadores internacionais. Segundo fontes oficiais mencionadas pela teleSUR, não foram registrados incidentes significativos durante a jornada de votação. As missões de observação destacaram a normalidade do pleito e reforçaram a importância de que a população aguarde os resultados oficiais divulgados pelos órgãos competentes.

À medida que a ONPE continua atualizando os dados da apuração, o país acompanha atentamente os números que definirão o próximo ocupante da Presidência da República. A pequena margem que separa os dois candidatos mantém a tensão política elevada, embora a tendência observada nas últimas atualizações favoreça Roberto Sánchez.