Rússia intensificará cooperação com a América Latina, diz nova concepção da política externa do país

Chanceler russo citou a América Latina como importante parceira da Rússia ao lado de China, Índia, países do mundo islâmico, do sudeste asiático e da África edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Vladimir Putin, presidente da Rússia, anunciou nesta sexta-feira (31) durante uma reunião com os membros do Conselho de Segurança do país ter assinado um decreto que aprova a nova concepção da política externa russa.

"Como recurso crucial, está se consolidando um curso para desbloquear o potencial de parceria estratégica com nossos grandes vizinhos: a República Popular da China, a República da Índia, os países do mundo islâmico, assim como com os Estados da ASEAN, do continente africano, da América Latina e do Caribe", disse Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, durante o encontro virtual.

O novo documento da política externa russa prevê que a Rússia desenvolverá a cooperação em todas as esferas com aliados e parceiros e permitirá "prevenir às tentativas dos países hostis de obstruir tal cooperação".

"A Rússia luta por um sistema de relações internacionais que garanta segurança confiável, preserve sua identidade cultural e civilizacional e proporcione igualdade de oportunidades de desenvolvimento para todos os Estados", indica seu texto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.