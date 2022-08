Sem Duque na presidência colombiana, "crime organizado também está de saída", diz Diosdado Cabello, número 2 da Venezuela

O número dois do governo venezuelano alertou para os alegados planos de tornar os primeiros 100 dias do governo de Gustavo Petro "um inferno vivo" edit

ARN - O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela e número dois do governo de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, disse segunda-feira que com a saída de Iván Duque da presidência da Colômbia a 7 de Agosto, o "crime organizado", o "narcotráfico" e o "paramilitarismo" dirigido a partir de Bogotá também sairá.

"Com a saída de Duque da presidência da Colômbia, o crime organizado também deixa a presidência, o tráfico de drogas, o paramilitarismo, dirigido de lá, não que desaparece na Colômbia não, mas da direcção de Nariño (sede do governo colombiano), acabam, o assassinato de presidentes, dirigido de lá, acabam", disse ele numa conferência de imprensa televisiva.

Aplaudiu a reunião entre o Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Carlos Faría, e o futuro Ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano, Álvaro Leyva, onde ambos assinaram um acordo para restabelecer as relações quando Gustavo Petro assumir a presidência.

"Esta reunião de quase três horas envia uma mensagem ao povo venezuelano e colombiano e a todo o mundo. Se antes havia esperança ou projecção de melhoria das relações, agora elas baseiam-se em bases sólidas, objectivos comuns, propostas para começar imediatamente quando Petro assumir funções", disse ele.

Também alertou para os alegados planos para os primeiros 100 dias do governo de Petro "serem o inferno" e culpou Duque por isso "porque detêm o poder em muitas instituições na Colômbia".

Neste sentido, acrescentou que a partida de Duque "abre um novo espaço para os colombianos alcançarem a paz, a paz da Colômbia é a paz da Venezuela, de todo este continente", acrescentou ele.

As relações directas entre os governos vizinhos foram suspensas durante anos e as acusações são sistematicamente cruzadas. Em Fevereiro de 2019, Maduro anunciou a decisão de romper as relações com a Colômbia, na sequência de declarações de Duque, que o chamou "ditador" em várias ocasiões.

Depois de vencer as eleições, Petro contactou funcionários do governo venezuelano com a intenção de restabelecer relações diplomáticas e abrir as fronteiras entre os países vizinhos.

