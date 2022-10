Senado colombiano aprova política de paz total promovida por Gustavo Petro

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (24), o Senado colombiano aprovou a Lei 181 ou Lei da Paz Total, que define a política do governo de Gustavo Petro para lançar as bases dos canais de negociação e submissão judicial de grupos armados e irregulares no país.

A norma teve 62 votos a favor e está perto de ser aprovada definitivamente para que a paz total se estabeleça como política de Estado, assegurando que os futuros governos não possam alterar os acordos firmados.

O referido regulamento modifica a chamada Lei de Ordem Pública em vigor desde 1997, mais conhecida como Lei 418, e concede ao presidente Petro uma prorrogação de quatro anos e poderes para convocar diálogos, negociações e firmar acordos com grupos organizados.

Após votação e aprovação no Senado, representantes de partidos políticos, grupos sociais e defensores de direitos humanos comemoraram a aprovação do projeto.

"O projeto de paz total foi aprovado no Senado sem qualquer tipo de limitação", relatou o senador Iván Cepeda.

Cepeda considerou a aprovação do regulamento um passo fundamental para acabar com todas as formas de violência no país.

