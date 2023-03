Senadores dos EUA querem encerrar embargo a Cuba

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo bipartidário de cinco senadores apresentou na segunda-feira (6) um projeto de lei que encerraria o bloqueio comercial a Cuba. "Há muito tempo pressiono para reformar nosso relacionamento com Cuba, que por décadas foi definido por conflitos do passado em vez de olhar para o futuro", disse Amy Klobuchar em um comunicado, de acordo com o site The Hill.

"Ao encerrar o embargo comercial com Cuba de uma vez por todas, nossa legislação bipartidária virará a página da fracassada política de isolamento, criando um novo mercado de exportação e gerando oportunidades econômicas para as empresas americanas", acrescentou.

O governo dos EUA manteve outras leis que impõem restrições baseadas em denúncias contra supostas violações de direitos humanos em Cuba.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.