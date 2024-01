Sinais de mudança na Guatemala

Apoie o 247

Por Giorgio Trucchi (*) - Após de tomar posse, em 14 de janeiro, derrotando uma nova tentativa de golpe que lutou, até o último momento, para reverter a vontade popular expressa nas urnas, o presidente Bernardo Arévalo começou a dar seus primeiros passos como novo presidente da Guatemala. Arévalo revogou um acordo que previa segurança do Estado —veículos e agentes policiais— a um número significativo de ex-funcionários do ex-presidente Alejandro Giammattei, ao mesmo tempo em que convocava a Procuradora Geral, Consuelo Porras, ponta de lança da ofensiva judicial golpista, para apresentar um relatório sobre a atuação do Ministério Público em diferentes áreas.

Para muitos, essa convocação nada mais é do que o início de um processo para pedir sua renúncia. Não surpreende, portanto, que ela tenha se recusado a cumprir a "convocação" e tenha garantido, em vídeo, que não renunciará ao cargo.

Arévalo também deve se reunir com o novo presidente do Congresso, o ex-diretor da Polícia Nacional Civil, Nery Ramos, que foi eleito por ampla maioria depois que o Tribunal Constitucional ordenou uma nova eleição do conselho.

A oposição entrou com várias liminares contra a diretoria anterior do conselho, encabeçada pelo deputado Samuel Pérez, do governista MovimientoSemilla (Movimento Semente), alegando que ele estava conformado por vários membros "independentes", que não são elegíveis para cargos diretivos.

Segundo Arévalo, a nova diretoria representa um repensar dos mesmos acordos firmados entre Semilla e outros partidos, derrotando a lista apresentada pelos partidos que são a expressão do famigerado "pacto dos corruptos".

Otimismo com a volta do Estado de Direito

Para turvar ainda mais a situação, foi divulgada uma carta do Cartório de Registro de Cidadãos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indicando que o partido no poder está perfeitamente vigente.

Em entrevista a La Rel, o ex-Procurador de Direitos Humanos, Jordán Rodas Andrade, afirmou: "Vejo com otimismo e esperança esses primeiros passos do governo de Bernardo Arévalo, que marcam um rumo diferente ao dos governos anteriores"; e agregou: "É encorajador poder esperar que a Guatemala volte ao caminho do Estado de Direito, da reestruturação de nossa frágil democracia e que a resistência popular valeu a pena".

O ex-candidato a vice-presidente do Movimientopara la Liberación de los Pueblos (MLP, Movimento de Libertação dos Povos) lembrou que Arévaloconstruiu sua campanha eleitoral em torno da promessa de combater de frente a corrupção: "Não tenho dúvidas de que os setores mais corruptos do país continuarão tentando torpedear seu trabalho; no entanto, estou confiante de que ele será capaz de ser consistente com sua promessa".

Entre os desafios mais imediatos, tanto para o governo quanto para a nova maioria parlamentar, Jordán Rodas apontou a revisão das mais altas autoridades do Ministério Público e da Controladoria Geral da União, além da eleição dos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça e das Câmaras de Apelações.

O ex-Procurador Jordán Rodas, que ainda permanece no exílio, após o juiz Víctor Cruz rejeitar um pedido de reversão, impetrado para anular um mandado de prisão solicitado pela Promotoria de Crimes Patrimoniais frizou, mais uma vez, a importância da mobilização popular: "Continuar contando com o apoio popular vai ser muito importante e estratégico para o novo governo. No entanto, isso não é um cheque em branco, nem para ele nem para a maioria no Congresso; mas, sim, um elemento fiscalizador". E concluiu: "Espero que toda a equipe de governo e seus aliados tenham a mística necessária para avançar em direção a um novo futuro para a Guatemala".

(*) Giorgio Trucchi é jornalista. Publicado originalmente em espanhol por Rel-UITA(Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) - http://www.rel-uita.org/guatemala/senales-de-cambio/

Tradução: Rose Lima

