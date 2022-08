Sindicatos argentinos protestam contra a inflação especulativa

Os movimentos sociais e trabalhistas centrais marcham através do centro de Buenos Aires até o Congresso nacional edit

Apoie o 247

ICL

TeleSur - Grupos sindicais e movimentos sociais argentinos estão se mobilizando nesta quarta-feira em vários pontos da capital em direção ao Congresso nacional em rejeição ao que eles chamam de "fazedores de preços e especulação".

A chamada veio da Central Geral de Trabajadores (CGT) e da Central de Trabajadores Argentinos (CTA), embora tenha incluído outros espaços sindicais e movimentos sociais.

A marcha convocada pelos centros dos trabalhadores com o slogan "A Pátria vem primeiro" culminará com a leitura de "um documento político".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Imponente movilización de las centrales obreras argentinas junto con movimientos sociales en contra de la inflación y del accionar especulativo en este país suramericano. Apoyo al gobierno ante la situación económica que atraviesa la Argentina. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/YyCrBGDsTi CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Juan Carlos Bartolotta (@JuanCteleSUR) August 17, 2022

Os líderes da mobilização, Héctor Daer, Carlos Acuña e Pablo Moyano fizeram circular um documento no qual se afirma que "o desafio que hoje exige é a construção coletiva de uma plataforma sólida e prolongada de Acordo Nacional, com amplo consenso, sobre políticas estatais de curto, médio e longo prazo, por isso é essencial evitar slogans vazios ou exercícios políticos que visem apenas a conjuntura".

Segundo o comunicado, "a pátria exige compromissos firmes para mitigar a injustiça social que hoje sufoca", ao mesmo tempo em que enfatiza que a marcha convocará "todos os atores políticos com responsabilidade representativa a se comprometerem com o destino comum".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a CGT, "estes atores políticos devem abandonar o pequeno confronto eleitoral em benefício dos interesses individuais. A inflação atingiu níveis intoleráveis que pulverizam o poder de compra dos trabalhadores, e grande parte da responsabilidade recai sobre setores que se apropriaram de lucros em um momento de perdas para os trabalhadores".

Enquanto isso, a Associação de Banqueiros vem mantendo uma paralisação de trabalho desde cedo esta manhã, para que possam se mobilizar junto com a CGT ao Congresso para denunciar "as corporações econômico-financeiras".

Junto a mis compañerxs de Sanidad ya estamos en el Obelisco, para reunirnos a compañerxs de organizaciones hermanas integrantes de #CGT



Hoy salimos a las calles en defensa de nuestro salario y nuestros derechos. Solamente unidxs podemos hacer frente a la crisis#PrimeroLaPatria pic.twitter.com/K0z73tS0Qq CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 17, 2022

Segundo o secretário geral da organização e deputado da Frente de Todos (FdT, no governo), Sergio Palazzo, e o secretário de imprensa do sindicato, Claudio Bustelo, disseram que os banqueiros denunciarão com a CGT "a intolerável ação das corporações econômico-financeiras que ameaçam os direitos alimentares de milhões de argentinos e o processo de reativação da economia produtiva".

Nas últimas semanas houve um aumento nas ações de protesto popular devido ao aumento do custo de vida, através da inflação e de demandas ao governo de Alberto Fernandez para que tomasse medidas para uma maior inclusão social.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.