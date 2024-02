Sob pressão do FMI, Argentina negocia novo pacote de ajuda

Apoie o 247

Reuters - A Argentina está negociando um novo programa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), buscando ajuda para acelerar sua saída dos controles de capital, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

O FMI está pressionando a Argentina a permitir que sua moeda se desvalorize mais rapidamente sob a chamada "paridade rastejante" e a manter as taxas de juros acima da inflação, que atualmente está em torno de 250%, disse a reportagem citando um alto funcionário do governo.

