Sobe para 18 número de mortos em explosão em hotel de Havana

247 - Aumentou para 18 o número de pessoas mortas na explosão nesta sexta-feira (6) no hotel de luxo Saratoga, no centro de Havana, capital de Cuba. A informação foi divulgada pela televisão estatal do país.

Uma criança e uma mulher grávida estão entre os mortos, apontaram informações preliminares.

A presidência cubana informou que 64 pessoas estão hospitalizadas, sendo 14 menores de idade.

O perfil também disse que o "trabalho de busca e resgate continua no hotel, onde as pessoas ainda podem estar presas [nos escombros]".

Datos preliminares ofrecidos en la reunión realizada en el Palacio de la Revolución, que estuvo dirigida por el Presidente @DiazCanelB y en la cual participaron, además, el Primer Ministro @MMarreroCruz, titulares de varias carteras y autoridades de La Habana.





