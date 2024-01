Sorvete vira luxo na Argentina de Milei

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Canais de notícia argentinos noticiaram recentemente o aumento no preço dos sorvetes na Argentina, à medida que a inflação gerada pelo regime ultraneoliberal de Javier Milei aprofunda a já grave crise econômica do país vizinho.

"Comprar sorvete, um luxo", dizia um canal, enquanto a manchete de um jornal lia "todos estão piores".

continua após o anúncio

Segundo a agência de notícias AFP, o clima na Argentina é de "terror" devido à disparada nos preços observada nas últimas semanas depois da desvalorização do peso.

Os argentinos passaram a sofrer ainda mais com a escassez de produtos básicos, como papel higiênico, e tiveram que cortar a tradicional carne da dieta diante do agravamento da crise.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: